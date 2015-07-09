В Твери задержали одного из подозреваемых в расстреле четверых националистов

Громкое убийство, которое можно назвать кровавой бойней, произошло 18 февраля 2014 года в Подмосковье - на 33-м километре Егорьевского шоссе (около поселка Родники). Таксист, который проезжал мимо, увидел на обочине группу мужчин и услышал выстрелы. Он сообщил об этом в полицию. Когда оперативники прибыли на место происшествия, они увидели уже только трупы: трое человек были убиты, один - тяжело ранен (позже он скончался в больнице). Там же стоял автомобиль «Опель Вектра» с незаглушенным двигателем, а на земле валялся карабин «Сайга», сообщает "МК".

Позже следователям удалось выяснить, что участники разборки использовали пистолет «ТТ» и несколько автоматов Калашникова. Нападавших было как минимум двое. Жертвами стали бывшие участники националистической группировки «Славянский союз». По версии следствия, бандиты не поделили криминальный бизнес в Раменском районе.

По горячим следам убийство раскрыть не удалось, но следователи установили подозреваемых: ранее судимые 55-летний местный житель и 44-летний уроженец Магадана. Однако задержать их не удалось - преступников объявили в розыск.

Наконец оперативники получили от осведомителя информацию, что житель Магадана скрывается в Тверской области. 21 декабря 2016 года его поймали в Твери. Теперь следствие продолжится, задержанного отдадут под арест.