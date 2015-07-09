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В Твери полиция задержала наркокурьера с мешком героина

23 Декабря 2016 10:24
Автор: TIA

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области задержали курьера, который перевозил в Тверь наркотическое вещество из Московской области.

При личном досмотре, в присутствии понятых, полицейские изъяли у задержанного полимерный сверток с порошкообразным веществом светлого цвета. Как установили эксперты-криминалисты, вещество оказалось наркотическим средством - героин общей массой около 200 граммов.

По версии следствия, неработающий 29-летний уроженец Средней Азии перевозил наркотики с целью их сбыта на территории Верхневолжья бесконтактным способом через тайники-закладки.

Злоумышленник задержан сотрудниками полиции, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Оперативники проверяют подозреваемого на возможную причастность к аналогичным преступлениям в других регионах России.

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Метки: героин наркокурьер крупная партия наркотиков
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Комментарии (9)

  • nizrok 
    Тут говорится, что было изъято "порошкообразное вещество светлого цвета". Кто так пишет? Художники изящной словесности. Светлого цвета в природе не бывает. На фотке вещество белого цвета с желтоватыми примесями. 
И про мешок тоже два слова хотелось бы сказать. 200 г - это мешок? Или это был воздушный героин - как сахарная вата, раздувшийся до размера мешка с картошкой?
    23.12.2016 10:51
    2 | 2

  • nizrok 
    Понимаю, автор заметки не может согласиться с тем, что светлого цвета в природе не бывает, он всю жизнь думал, что бывает, поэтому в знак протеста, поставил "-". Я ценю людей с принципами. Но все же, как быть с мешком? Как сделать так, чтоб 200 г героина были размером с пятиведерный мешок картошки?
Понимаю, моя информация пролетит у пресс-службы полиции мимо ушей, но добавлю, что чукчи различают более ста оттенков белого цвета, а вы ни одного, героин у вас светлый и все.
    23.12.2016 11:10
    2 | 1

  • nizrok 
    Смотрите-ка какой упертый, опять минус. Ну, хорошо, пусть героин будет не белого, а светлого цвета, и пусть его будет целый мешок, и не 200 г , а целых три пуда. И еще пусть это будет героин не слипшимися комками, а рассыпной, как сахарная пудра или ванилин, ведь в тексте сказано, что это было "порошкообразное вещество". 
ПС. порошок молотком раскалывали?
    23.12.2016 11:24
    1 | 1

  • nizrok 
    А на самом деле, что же это за вещество оказалось? Неужели и правда это тот самый героин, который с таким прилежанием и старанием был описан в статье?
    23.12.2016 11:27
    1 | 1

  • nizrok 
    Гражданин из полиции, ты когда статью писал, на свою фотку смотрел? Или сунул первую попавшуюся? Белый цвет ты вообще не различаешь - никаких оттенков? Может тебя с таким дефектом зрения по блату взяли в полицию? Желтый тоже не видишь? А хоть какие-нибудь цвета различаешь? И комки от порошка не отличаешь? И 200 г - это для тебя мешок? Тебя, часом, не из деревни в полицию взяли?
    23.12.2016 11:38
    1 | 1

  • nizrok 
    Короче, новость - полная хрень. Аффтор, пиши ищё!
    23.12.2016 11:41
    1 | 1

    • Циничный Реалист 
      nizrok, тебе единичка по жизни.
      23.12.2016 12:22
      0 | 0

  • Циничный Реалист 
    у нас со средней азией безвизовый режим, там дислоцируются наши партнеры. Вот один из них приехал с целью совершить инвестицию товарной интервенцией мини-формата в концепцию стрит-ритейла, выйти в кэш для размещения облигаций федерального займа в стратегии кэрри трейд, активно используя кредитное плечо, которое является привилегией волатильности его национальной валюты по отношению к рублю. А укрепление рубля и наличие присутствия замедления темпов отрицательного роста в дельте с "доллар-евро" позволит совершать среднесрочные опционы с максимальной в мире валютной операционной прибылью. В немалой степени уверенности добавляет высокая ключевая ставка регулятора. А теперь все пропало и у нас опять неблагоприятный инвестиционный климат.....
    23.12.2016 12:21
    0 | 0

  • nizrok 
    Автору новости - фото повесь в кабинете
    Прикрепленные изображения:
    23.12.2016 12:28
    0 | 0
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