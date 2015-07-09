В Твери полиция задержала наркокурьера с мешком героина

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области задержали курьера, который перевозил в Тверь наркотическое вещество из Московской области.
При личном досмотре, в присутствии понятых, полицейские изъяли у задержанного полимерный сверток с порошкообразным веществом светлого цвета. Как установили эксперты-криминалисты, вещество оказалось наркотическим средством - героин общей массой около 200 граммов.
По версии следствия, неработающий 29-летний уроженец Средней Азии перевозил наркотики с целью их сбыта на территории Верхневолжья бесконтактным способом через тайники-закладки.
Злоумышленник задержан сотрудниками полиции, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Оперативники проверяют подозреваемого на возможную причастность к аналогичным преступлениям в других регионах России.
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nizrok
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23.12.2016 12:28
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