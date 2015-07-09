В Тверской области оператор заправочной станции выбила из рук нападавшего пистолет, преступник испугался и убежал

Ночью на пульт вневедомственной охраны по Кашинскому району поступил звонок с заправочной станции, которая находится на Калязинском шоссе. Звонивший рассказал, что неизвестный молодой человек под угрозой предмета, похожего на пистолет, пытался завладеть имеющейся в кассе выручкой, сообщает пресс-служба Росгвардии по Тверской области

Оператор заправки выбила пистолет из рук мужчины. Пистолет оказался пластиковым муляжом, после падения на пол он раскололся. Нападавший от неожиданности испугался и убежал

Сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии при поддержке полицейских злоумышленник был обнаружен и задержан. Им оказался 18-летний местный житель, учащийся техникума, который в содеянном сознался. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Тверской области