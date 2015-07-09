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В Тверской области оператор заправочной станции выбила из рук нападавшего пистолет, преступник испугался и убежал

23 Декабря 2016 09:45
Автор: TIA

Ночью на пульт вневедомственной охраны по Кашинскому району поступил звонок с заправочной станции, которая находится на Калязинском шоссе. Звонивший рассказал, что неизвестный молодой человек под угрозой предмета, похожего на пистолет, пытался завладеть имеющейся в кассе выручкой, сообщает пресс-служба  Росгвардии по Тверской области

Оператор заправки выбила пистолет из рук мужчины. Пистолет оказался пластиковым муляжом, после падения на пол он раскололся. Нападавший от неожиданности испугался и убежал

Сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии при поддержке полицейских злоумышленник был обнаружен и задержан. Им оказался 18-летний местный житель, учащийся техникума, который в содеянном сознался. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Тверской области

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Метки: нападение на автозаправочную станцию криминал в Тверской области
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Комментарии (5)

  • nizrok 
    Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии - это такие гренадеры двухметрового роста? И усы у них такие длинные, что аж за уши вешают. А глаза страшные, чёрного цвета и зубы у них огромные желтые и коричневые? Их все боятся, и они получают по 40 тысяч в месяц?
    23.12.2016 10:18
    0 | 4

  • Alx 
    Вот хочется же операторам АЗС рисковать за хозяйские деньги.
    23.12.2016 10:32
    0 | 2

  • R-Sima 
    Есть женщины в русских селеньях..
    23.12.2016 10:46
    0 | 3

  • TvereZ 
    У нее пистолет  был длиннее и тверже. Сюрпрайз! )))
    23.12.2016 11:18
    0 | 1

  • Циничный Реалист 
    ничего, сейчас у чувака впереди лет 10-15 лекций на тему искусства грабежа.
    23.12.2016 12:05
    0 | 0
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