В Твери более 100 автомобилей выстроятся в гигантскую снежинку

Авторы и организаторы проекта - админы группы ВКонтатке "ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ". В предстоящее воскресенье, 25 декабря, вечером на площадке у ТЦ "Леруа Мерлен" соберётся более 130 автомобилей, которые потом будут выстраивать сложную фигуру - гигантскую снежинку. Однако участников новогодней акции будет гораздо больше - около 500 человек планируют прийти в качестве зрителей и понаблюдать за результатом.

Как пишут организаторы, от водителей требуют соблюдение ПДД, не носиться сломя голову и чётко выполнять указания координаторов. Каждому водителю будет выдан лист со схемой построения снежинки.

Должно получиться эффектно.