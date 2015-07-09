В Твери более 100 автомобилей выстроятся в гигантскую снежинку

Авторы и организаторы проекта - админы группы ВКонтатке "ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ". В предстоящее воскресенье, 25 декабря, вечером на площадке у ТЦ "Леруа Мерлен" соберётся более 130 автомобилей, которые потом будут выстраивать сложную фигуру - гигантскую снежинку. Однако участников новогодней акции будет гораздо больше - около 500 человек планируют прийти в качестве зрителей и понаблюдать за результатом.
Как пишут организаторы, от водителей требуют соблюдение ПДД, не носиться сломя голову и чётко выполнять указания координаторов. Каждому водителю будет выдан лист со схемой построения снежинки.
Должно получиться эффектно.
Комментарии (11)
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Professor
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23.12.2016 00:25
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