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В Твери более 100 автомобилей выстроятся в гигантскую снежинку

22 Декабря 2016 20:43
Автор: TIA

Авторы и организаторы проекта - админы группы ВКонтатке  "ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ". В предстоящее воскресенье, 25 декабря, вечером на площадке у ТЦ "Леруа Мерлен" соберётся более 130 автомобилей, которые потом будут выстраивать сложную фигуру - гигантскую снежинку. Однако участников новогодней акции будет гораздо больше - около 500 человек планируют прийти в качестве зрителей и понаблюдать за результатом.

Как пишут организаторы, от водителей требуют соблюдение ПДД, не носиться сломя голову и чётко выполнять указания координаторов. Каждому водителю будет выдан лист со схемой построения снежинки.

Должно получиться эффектно. 

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Метки: гигантская снежинка фигура из автомобилей
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Комментарии (11)

  • -GIP- 
    Даже сложно представить, что у организаторов и участников такой вот х... в анамнезе
    22.12.2016 21:00
    0 | 10

  • Vojdy 
    Дурное дело нехитрое.
    22.12.2016 21:00
    0 | 6

    • ChsZ 
      Ага. С дуру, как известно, можно и ... сломать.

Автомобиль, всмысле, сломать. А вы что подумали?
      23.12.2016 00:17
      0 | 1

  • sergejbmwod 
    Лопаты бы им в руки...
    22.12.2016 21:00
    0 | 10

  • horton 
    Обычно в последний, перед НГ, выходной около Леруа "снежинке негде упасть", а тут такое...
Помню, в прошлом году полчаса искала место для парковки, нашла, где-то "на задворках"...)))
    22.12.2016 21:13
    0 | 6

  • Dobry кrtek 
    МГЕРовцы телами слово "Победа" выкладывали, эти машинками снежинку. В данном случае разницы между ними не вижу.
    22.12.2016 21:16
    2 | 2

    • Uylo_Yobannen 
      "Секта свидетелей Мигачёва" с лёгкостью уделывает мгерёнышей уже одной только своей массовостью. Да и люди там есть вполне достойные, по крайней мере, те, с кем я знаком лично.
Полагаю, что граждане имеют право сходить с ума любым, доступным для них способом, если при этом они не создают проблем окружающим и не финансируются из бюджета. Хотя, конечно, моя точка зрения противоречит сформировавшейся концепции большинства комментаторов ТИА: "Вот я-то в их годы, да на их-то месте был ого-го, и такой муйнёй не занимался, а занимался другой, но тоже муйнёй, а таперича уже не то, что давеча, да и раньше было не так, как прежде!"
Я к тому, уважаемые старпёры, что "сейчас к людя́м надо помягше, а на вопросы смотреть ширше".
      23.12.2016 02:20
      0 | 0

  • Sedmoy 
    Снежинка - это не актуально. Надо так.
    Прикрепленные изображения:
    22.12.2016 21:44
    0 | 5

  • Хычник_Ёж 
    А зачем?
    22.12.2016 23:13
    0 | 3

  • romich 
    Грейдерами их. Снег же ж.
    22.12.2016 23:23
    0 | 3

  • Professor 
    Идиоты! 
Занялись бы расчисткой снега или другим чем-то полезным!
    Прикрепленные изображения:
    23.12.2016 00:25
    0 | 1
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