Триумфальное возвращение Ильи Ковальчука в сборную России: Кови признан лучшим нападающим Кубка Первого канала

18 декабря сборная России по хоккею приняла участие в традиционном международном хоккейном турнире Кубок Первого канала. Главный тренер сборной России Олег Знарок пригласил выступить за сборную форварда СКА Илью Ковальчука. До этого именитого хоккеиста не вызывался в сборную целый год: Ковальчук пропустил чемпионат мира-2016 в Москве и Кубок мира-2016 в Торонто.

По итогам нынешнего московского турнира, который стал домашним этапом Евротура, Ковальчук признан лучшим нападающим, хотя на Кубке сборная России заняла второе место, пропустив вперед шведов.

Как пишет "Советский спорт", Илья набрал 4 (2+2) очка, став лучшим бомбардиром нашей команды в вторым на Кубке: он уступил только финну Миро Аалтонену – 5 (4+1) очков.

Статистика: 3 матча, 4 (2 гола + 2 передачи) очка, 6 штрафных минут, 13 бросков по воротам

По мнению спортивных обозревателей, Ковальчук "стал душой ведущей тройки. Выделялся недюжинным игровым аппетитом. Перемещался с фланга на фланг. Забил пятый гол чехам и победный - финнам. Раздавал волшебные передачи, не все из которых привели к заброшенным шайбам. Не чурался черновой работы. Заслуживал титула самого ценного игрока турнира. Но и приз лучшему нападающему – достойная оценка действий Кови".

- У меня нет никаких сомнений, что по уровню мастерства Илья сейчас не только твердый игрок сборной России, но именно лидер нашей команды, - заявил Борис Майоров.

После такой успешной игры Илье предрекают место в российской сборной на весеннем чемпионате мира.