Причиной повреждения газопровода стали земляные работы

22 декабря в Правительстве Тверской области прошло селекторное совещание губернатора с главами муниципалитетов в связи с прорывом газопровода в Калининском районе. Игорь Руденя напомнил компаниям, осуществляющим строительные работы, о необходимости сверять свои действия с генеральными планами территорий, где они проводятся.

Повреждение газопровода высокого давления произошло сегодня в поселке Козино при проведении земляных работ. На место выехали ремонтно-восстановительные бригады газовых служб, оперативная группа Калининского пожарно-спасательного гарнизона, пожарный расчёт.

– Очень важно при проведении строительных работ быть внимательными и компетентными. Как минимум в местной администрации брать планы сетей, которые расположены на территории. Это касается компаний, подрядчиков, субподрядчиков - всех, кто работает с тяжелой строительной техникой, - сказал Игорь Руденя.