Тариф в системе "Платон" увеличится в два раза в 2017 году

Тариф в системе "Платон" в следующем году увеличат в два раза. То есть с сегодняшних 1,53 рубля за километр пути до 3,06 рубля, сообщает «Российская газета».

Эту новость журналистам 22 декабря сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

По словам чиновника, коммерческий грузовик весом более 12 тонн наносит дорогам ущерб, сопоставимый с проездом по ним до 30 тысяч легковых автомобилей. Повышение тарифа позволит создать равные условия для использования дорог всеми видами транспорта.

"Платон" - это система, созданная для взимания платы с автомобилей-большегрузов весом более 12 тонн, которые следуют по дорогам федерального значения. Тарифы для них были введены 15 ноября 2015 года. Собранные средства поступают в Дорожный фонд РФ, на эти деньги затем будут проводить ремонт трасс.

Изначально тариф должен был составить 3,73 рубля за километр пути, однако в связи с акциями протеста дальнобойщиков было решено ввести сначала пониженный тариф - 1,53 рубля. Он действовал до 1 марта 2016 года, но затем срок продлили до осени. Он продолжает действовать и сейчас, хотя до конца года планировалось поднять тариф до 3,06 рубля, пишет «Российская газета».

Напомним, 19 ноября прошлого года под Тверью акция протеста дальнобойщиков против «Платона» обернулась страшной трагедией.

На 167 километре трассы М-10 во время пикета фуру занесло и со встречной полосы выкинуло прямо на пикетирующих людей, которые стояли это время на обочине. Один дальнобойщик, попавший прямо под колёса большегруза, погиб на месте – фура двумя колёсами проехала по несчастному. Ещё три человека получили серьёзные ранения, два из них в тяжёлом состоянии.