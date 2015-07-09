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Тариф в системе "Платон" увеличится в два раза в 2017 году

Тариф в системе "Платон" увеличится в два раза в 2017 году - ТИА
22 Декабря 2016 16:26
Автор: TIA

Тариф в системе "Платон" в следующем году увеличат в два раза. То есть с сегодняшних 1,53 рубля за километр пути до 3,06 рубля, сообщает «Российская газета».

Эту новость журналистам 22 декабря сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

По словам чиновника, коммерческий грузовик весом более 12 тонн наносит дорогам ущерб, сопоставимый с проездом по ним до 30 тысяч легковых автомобилей. Повышение тарифа позволит создать равные условия для использования дорог всеми видами транспорта.

"Платон" - это система, созданная для взимания платы с автомобилей-большегрузов весом более 12 тонн, которые следуют по дорогам федерального значения. Тарифы для них были введены 15 ноября 2015 года. Собранные средства поступают в Дорожный фонд РФ, на эти деньги затем будут проводить ремонт трасс.

Изначально тариф должен был составить 3,73 рубля за километр пути, однако в связи с акциями протеста дальнобойщиков было решено ввести сначала пониженный тариф - 1,53 рубля. Он действовал до 1 марта 2016 года, но затем срок продлили до осени. Он продолжает действовать и сейчас, хотя до конца года планировалось поднять тариф до 3,06 рубля, пишет «Российская газета».

Напомним, 19 ноября прошлого года под Тверью акция протеста дальнобойщиков против «Платона» обернулась страшной трагедией.

На 167 километре трассы М-10 во время пикета фуру занесло и со встречной полосы выкинуло прямо на пикетирующих людей, которые стояли  это время на обочине. Один дальнобойщик, попавший прямо под колёса большегруза, погиб на месте – фура двумя колёсами проехала по несчастному. Ещё три человека получили серьёзные ранения, два из них в тяжёлом состоянии.

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Метки: платон система Платон акция протеста дальнобойщиков
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Комментарии (19)

  • Dobry кrtek 
    Чего и следовало ожидать. Опять протестовать дальнобойщики будут или смирятся на этот раз?
    22.12.2016 16:37
    0 | 3

    • mamruc 
      Да кто же им даст-то?
      22.12.2016 16:39
      0 | 3

    • kudimov 
      Усмирят.
      22.12.2016 17:05
      0 | 0

    • Paul_Moriarty 
      Скажут, что игиловцы едут мирных граждан давить. И всех повяжут.
      22.12.2016 17:08
      0 | 0

  • BARBAdos 
    А на платных дорогах тоже платон этот действует?
    22.12.2016 16:58
    0 | 0

    • Ferapont 
      Сбор платы под личиной ПЛАТОНа с крупнотоннажных грузовиков (пока..) производится только на федеральных бесплатных трассах (пока..).
Проезд по платным участкам федеральных трасс, дорогам регионального и муниципального подчинений (пока..) в системе не регистрируется.
      22.12.2016 18:19
      0 | 0

  • Циничный Реалист 
     владельцам грузовиков в принципе параллельно... Они поднимут тарифы перевозок, а пользователи их услуг поднимут цены конечного продукта. Так что в вальтах по итогу потребители окажутся.
    22.12.2016 17:07
    2 | 7

    • BARBAdos 
      да не совсем так - есть альтернативы: у РЖД и грузовиков до 12т. никаких платонов нет...
      22.12.2016 17:36
      0 | 0

  • MikeH 
    Какие еще митинги?
    Прикрепленные изображения:
    22.12.2016 17:09
    0 | 5

  • MikeH 
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Конец кризиса? Долгожданное дно под ногами? Рост ВВП? Ага, как же! Держи карман шире! Все только начинается…
Череда новых финансовых потрясений, иссякший поток нефтедолларов, развалившаяся экономика, гиперинфляция, безработица, массовые беспорядки, паралич власти, коллапс всего и вся… От окончательного краха страну спасли менеджеры, сменившие белые воротнички на ошейники, и простые работяги, прикованные цепями к рабочим местам. Трудовые ресурсы. Сокращенно — тресы. Или просто рабы, признанные в новых экономических условиях лучшим активом для капиталовложений.
На биржах продают и покупают людей. Деньги снова крутятся и приносят прибыль. Трес-рынок стремительно развивается. Работорговля, поставленная на «цивилизованные» рельсы, процветает. Жирующая столица, крупные города и сельскохозяйственные «хутора» поглощают трудовые ресурсы в неимоверных количествах. А значит, в почете будет тот, кто сумеет добыть новых невольников.
Охотник за головами. ХЭДХАНТЕР.

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    22.12.2016 17:12
    2 | 4

  • Остап Бендер 
    Политика вытеснения транспортных компаний с рынка грузоперевозок. Выживет тот кто выживет, а следовательно тот, на кого расчет и идет.
    22.12.2016 17:19
    0 | 0

  • Buzzer 
    В ротЕнберг ваш платон.
    22.12.2016 17:19
    1 | 7

  • Nyuta 
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    22.12.2016 17:26
    0 | 0

  • Sedmoy 
    Дело ясное: рукотворный кризис (который возник как результат бездарного правления) за счёт населения (повышение налогов, акцизов, тарифов, цен на всё, так называемая "оптимизация" образования и здравоохранения… - вот это вот всё). Но проблема даже не этом. А в том, что ему (кризису этому) теперь НЕТ конца.
    22.12.2016 17:51
    1 | 3

  • Бертран 
    Для борьбы с кризисом методы используются не совсем популярные, но действенные. Так искусный хирург иногда делает больному больно, чтобы потом тот жил весело и счастливо.
Нужно потерпеть, господа, к тому же это временно.
    22.12.2016 18:00
    5 | 0

    • GOREZ 
      да, методы по борьбе с кризисом значимые, но у наших властей есть одна замечательная особенность, когда кризис окончится все антикризисные меры останутся! Почему в штатах еда сейчас дешевеет, а нас на протяжении десятилетий только растет? И на дорогах тоже самое будет, введут налог, а потом его забудут отменить
      22.12.2016 18:08
      1 | 3

      • Sedmoy 
        Нет никаких методов. Просто переложили все проблемы на (за счёт) население и всё. Прошу заметить: у них проблем нет.
        22.12.2016 18:30
        1 | 4

  • Vojdy 
    Когда дальнобой нарушает ПДД- все пользователи ТИА хают его , а когда на дальнобоев начинают "давить", то защищают дальнобоев.
С моей точки зрения - за дороги общего пользования нужно платить от пробега авто в год, а не от его мощности.
Как сказал Жириновский- поднять акциз на топливо.
    22.12.2016 19:58
    2 | 0

    • konbur 
      Почему не от мощности? Как-то фура сильнее портит дорогу, чем легковушка. Или вы легковушки не имеете в виду?
      22.12.2016 20:05
      0 | 0
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