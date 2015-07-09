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Из-за гриппа и ОРВИ Тверская область переходит на "масочный режим"

Из-за гриппа и ОРВИ Тверская область переходит на "масочный режим" - ТИА
22 Декабря 2016 14:49
Автор: TIA

В Тверской области введены ограничительные меры против распространения ОРВИ и гриппа. Соответствующее распоряжение подписал губернатор.

Поликлиники на период действия ограничительных мер будут работать в выходные и праздники, количество телефонных номеров для вызовов врачей на дом увеличено. Больницы, в случае необходимости, должны своевременно разворачивать дополнительные койки и поэтапно перепрофилировать стационары и отделения для госпитализации больных с осложненными формами гриппа и ОРВИ, выделять специализированные палаты для заболевших беременных женщин.

Для персонала и сотрудников предприятий обслуживания населения: торговли, связи, а также в медицинских и аптечных организациях вводится «масочный» режим.

Кроме этого, как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, в период повышенной заболеваемости вирусными инфекциями будут предприняты меры по бесперебойному обеспечению и доступности в аптеках противовирусных лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.

Образовательные учреждения при регистрации групповой заболеваемости вирусными инфекциями должны приостановить занятия в классе (группе), запретить массовые мероприятия и ввести «масочный» режим. Напомним, в тверских школах из-за гриппа и ОРВИ на карантин закрыто 14 классов. 

Документ предусматривает ограничение развлекательных мероприятий с большим скоплением людей в закрытых помещениях, запрет на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий с участием детей, а также на выезд детей за пределы Тверской области.

По информации регионального Управления Роспотребнадзора на неделе с 12 по 18 декабря на территории Тверской области было зарегистрировано 10674 больных ОРВИ. Заболеваемость превысила расчетный недельный эпидемический порог на 31%. В том числе в возрасте от 15 лет и старше – на 34%, у школьников 7-14 лет – на 24%.

Наиболее высокие показатели отмечены в Твери, Кимрах, Ржеве, Вышнем Волочке, Осташкове, Конаковском и Весьегонском районах.

Превышение эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечается в 29 субъектах Российской Федерации во всех федеральных округах, кроме Южного. В ЦФО во Владимирской области рост составил 48%, Ивановской – 42%, Липецкой – 50%.

По информации пресс-службы правительства Тверской области

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Метки: ограничительные меры из-за гриппа и орви тверские школы закрываются на карантин грипп и орви
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Комментарии (6)

  • Циничный Реалист 
    если мне не изменяет память (а на моей памяти она мне не изменяла) не так давно тверской минздрав бодро доложил что в Тверской области эпидемий нет,  не было и ни за что не будет. Вот прошло 2-3 недели, все дорогие россияне всё благополучно забыли - как они всегда делают - и выясняется, что по улице лучше не ходить без маски. А точнее, без скафандра) и это несмотря на кампании по прививанию поголовья "инновационными" вакцинами (читай глюкозой) всевозможные семинары и совещания. Ай-ай-ай) 
ЗЫ у нас не только эпидемия ОРВИ, но и СПИДа и еще очень много чего. Даже пандемия, если следовать ВОЗовским методичкам)
    22.12.2016 17:21
    1 | 0

  • Nyuta 
    чеснок в помощь
    22.12.2016 17:41
    0 | 0

  • Proletary 
    Осталось повторить, что маски при эпидемии ОРВИ бессмысленны, как чеснок и прочие оксилококцинумы, оксолины и арбидолы.
    22.12.2016 19:34
    0 | 0

    • Dobry кrtek 
      А вот и нет. В ячейках маски вирус застревает, а затем, пытаясь вырваться на свободу, теряет силы и умирает.
      22.12.2016 19:50
      0 | 0

      • Proletary 
        А вот и нет. Теряют силы и умирают только дефективные вирусы. Полноценные в расовом отношении вирусы наращивают бицепсы и завоевывают парламентское большинство.
        22.12.2016 19:56
        0 | 0

        • Dobry кrtek 
          Намёк на доминирующий состав ЗС ТО?
          22.12.2016 20:02
          0 | 0
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