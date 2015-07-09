Из-за гриппа и ОРВИ Тверская область переходит на "масочный режим"

В Тверской области введены ограничительные меры против распространения ОРВИ и гриппа. Соответствующее распоряжение подписал губернатор.

Поликлиники на период действия ограничительных мер будут работать в выходные и праздники, количество телефонных номеров для вызовов врачей на дом увеличено. Больницы, в случае необходимости, должны своевременно разворачивать дополнительные койки и поэтапно перепрофилировать стационары и отделения для госпитализации больных с осложненными формами гриппа и ОРВИ, выделять специализированные палаты для заболевших беременных женщин.

Для персонала и сотрудников предприятий обслуживания населения: торговли, связи, а также в медицинских и аптечных организациях вводится «масочный» режим.

Кроме этого, как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, в период повышенной заболеваемости вирусными инфекциями будут предприняты меры по бесперебойному обеспечению и доступности в аптеках противовирусных лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.

Образовательные учреждения при регистрации групповой заболеваемости вирусными инфекциями должны приостановить занятия в классе (группе), запретить массовые мероприятия и ввести «масочный» режим. Напомним, в тверских школах из-за гриппа и ОРВИ на карантин закрыто 14 классов.

Документ предусматривает ограничение развлекательных мероприятий с большим скоплением людей в закрытых помещениях, запрет на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий с участием детей, а также на выезд детей за пределы Тверской области.

По информации регионального Управления Роспотребнадзора на неделе с 12 по 18 декабря на территории Тверской области было зарегистрировано 10674 больных ОРВИ. Заболеваемость превысила расчетный недельный эпидемический порог на 31%. В том числе в возрасте от 15 лет и старше – на 34%, у школьников 7-14 лет – на 24%.

Наиболее высокие показатели отмечены в Твери, Кимрах, Ржеве, Вышнем Волочке, Осташкове, Конаковском и Весьегонском районах.

Превышение эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечается в 29 субъектах Российской Федерации во всех федеральных округах, кроме Южного. В ЦФО во Владимирской области рост составил 48%, Ивановской – 42%, Липецкой – 50%.

По информации пресс-службы правительства Тверской области