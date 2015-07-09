В Твери у продавщицы конфисковали шерстяные изделия, пока она не погасит штрафы за незаконную торговлю

21 декабря сотрудники администрации города Твери совместно с представителями УФССП по Тверской области провели очередной рейд по объектам потребительского рынка города с целью выявить неплательщиков административных штрафов.

Сотрудники побывали в пяти торговых точках, где работают граждане с задолженностями по штрафам от 3 до 20 тысяч рублей за незаконную торговлю. Четверо нарушителей погасили штрафы на месте. Пятая должница смогла погасить только 5 тысяч рублей из общего размера наложенных на неё штрафов в 19 тысяч рублей. На оставшуюся сумму был конфискован продаваемый ею товар – шерстяные изделия. Чтобы получить его обратно, нарушительнице необходимо оплатить свой долг в десятидневный срок в службе судебных приставов.

В общей сложности в ходе рейда было взыскано штрафов на сумму в 22 тысячи рублей, которые в течение нескольких дней поступят в бюджет Твери.

Администрация города напоминает, что по закону нарушителю даётся двухмесячный срок для оплаты. Если этот срок истёк, а штраф так и не погашен, нарушитель считается неплательщиком, и материалы в его отношении передаются в службу судебных приставов для принудительного взыскания штрафа.

Отдельная работа ведётся со злостными неплательщиками. Так, по факту неоднократной неуплаты штрафа должницей член административной комиссии города Твери составил протокол в отношении женщины по статье 20.25 КоАП РФ. Гражданка не оплатила 11 наложенных на неё штрафов на общую сумму 33 тысячи рублей. Дело было рассмотрено в мировом суде. В итоге суд привлек нарушительницу к ответственности в виде 330 часов обязательных работ, сообщает управление информации администрации города Твери.