25 декабря в Тверь приедет Дед Мороз

За неделю до Нового года, 25 декабря, в Твери состоится торжественная встреча Деда Мороза.
Встречать волшебника начнут с 11 часов утра в Городском саду.
Деда Мороза и Снегурочку ждут в 12:00. В Твери гости из Великого Устюга пробудут два часа, поздравят горожан с наступающим Новым годом, после чего отправятся на своих санях в следующий город.
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Nyuta
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22.12.2016 18:04
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