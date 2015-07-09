25 декабря в Тверь приедет Дед Мороз

За неделю до Нового года, 25 декабря, в Твери состоится торжественная встреча Деда Мороза.

Встречать волшебника начнут с 11 часов утра в Городском саду.

Деда Мороза и Снегурочку ждут в 12:00. В Твери гости из Великого Устюга пробудут два часа, поздравят горожан с наступающим Новым годом, после чего отправятся на своих санях в следующий город.