В Твери уничтожили 1500 килограммов яблок

20-21 декабря 2016 года на оптово-розничных базах в городе Твери прошли рейды, искали в продаже овощи и фрукты, ввоз которых в РФ запрещен согласно ответным российским экономическим мерам.

На оптовой базе в Твери на Спортивном переулке нашли 650 кг яблок из Польши. На оптовой базе, на бульваре Цанова обнаружили 900 кг яблок неизвестного происхождения. Документы на эту продукцию продавцы предоставить не смогли.

Яблоки изъяли и уничтожили на полигоне бытовых отходов, сообщает Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям