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В Твери уничтожили 1500 килограммов яблок

22 Декабря 2016 12:29
Автор: TIA

20-21 декабря 2016 года на оптово-розничных базах в городе Твери прошли рейды, искали в продаже овощи и фрукты, ввоз которых в РФ запрещен согласно ответным российским экономическим мерам.
На оптовой базе в Твери на Спортивном  переулке нашли 650 кг яблок из Польши. На оптовой базе, на бульваре Цанова обнаружили 900 кг яблок неизвестного происхождения. Документы на эту продукцию продавцы предоставить не смогли.

Яблоки изъяли и уничтожили на полигоне бытовых отходов, сообщает Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям

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Метки: санкции Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям уничтожение яблок
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Комментарии (15)

  • bae99 
    Долбанное правительство...
    22.12.2016 12:44
    1 | 10

  • Paul_Moriarty 
    Как? Опять на Спортивном? Эту базу раз 15 уже закрывали. А она все открывается и открывается. Как стульчак у унитаза.
    22.12.2016 12:47
    0 | 10

    • globus 
      Спасибо прокурору области, администрации города и Центрального района, которые страдают хронической забывчивостью о своих же решениях.
      22.12.2016 15:30
      0 | 3

  • Leo-L 
    Если яблоки нормальные, то отдайте их малоимущим или кому-угодно. Фрукты не в ответе за политику руководителей стран, где из выращивают.
    22.12.2016 12:50
    1 | 14

  • RVS 
    В детские дома отдайте и приюты.
    22.12.2016 12:53
    1 | 9

  • Whois 
    Уничтожат путем сжирания?
    22.12.2016 13:05
    0 | 5

  • Житель подземелья 
    А зачем именно уничтожать? можно на удобрения какие-нибудь пустить что ли, раз уж есть желание именно утилизировать.
    22.12.2016 13:07
    0 | 4

  • vepr76 
    Сидр замутите!!!
    22.12.2016 13:15
    0 | 9

  • pessimist 
    Давненько не было подобных реляций. Подумалось было - психоз прошел. Ан нет. Наверное до выполнения годового плана по шизофрении не хватало этих полутора тонн несчастных яблок и проведения одного мероприятия.
    22.12.2016 13:45
    0 | 9

  • Alex (https://www.facebook.com/profile.php?id=100003670423989) 
    чо за дебильная мода - уничтожать товар? Ну раздайте нищим, бомжам...
    22.12.2016 13:59
    0 | 9

    • ChsZ 
      Что вы! Нищих у нас нет, все успешные и благополучные, согласно отчетам телевизора. Зачем им яблоки? Они и сами могут позволить себе купить и яблоки и красной икры на закуску.
      22.12.2016 14:31
      0 | 4

    • Alx 
      Ну да, раздать бесплатно и нагадить легальным производителям и продавцам яблок.
      22.12.2016 14:32
      1 | 1

  • VoToN 
    Овощи...фрукты... вот как надо :)
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    22.12.2016 15:13
    0 | 1

  • Sedmoy 
    Ы!
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    22.12.2016 16:29
    0 | 0

  • mednoe521 
    У правительства "либеральный маразм крепчает"!
    22.12.2016 17:33
    0 | 0
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