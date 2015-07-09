В Твери продолжает работу новогодняя ярмарка «Зимние узоры»

С 13 декабря на Тверской площади рядом с цирком работает новогодняя ярмарка под названием «Зимние узоры». На ней представлен большой выбор праздничной продукции: сувениры, подарки и подарочные наборы, электрогирлянды, искусственные ёлки, ёлочные игрушки, карнавальные костюмы и текстильные изделия с новогодней символикой. В соответствии с правилами благоустройства, палатки выдержаны в одинаковых цветах, после окончания рабочего дня предприниматели их собирают и территорию убирают.

Ярмарка будет работать до 31 декабря с 10 до 20 часов ежедневно. Также 24 декабря в Твери откроются ёлочные базары на 23 территориях.