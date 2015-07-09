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Транспортную развязку на въезде в Тверь откроют 26 декабря

Транспортную развязку на въезде в Тверь откроют 26 декабря - ТИА
автор фото Mad Wraith/flickr/CC BY 2.0
22 Декабря 2016 11:52
Автор: TIA

26 декабря торжественно откроют транспортную развязку на трассе М-10 на подходе к Твери со стороны Санкт-Петербурга.

В церемонии примут участие Губернатор Игорь Руденя, Министр транспорта РФ Максим Соколов, Руководитель  федерального дорожного агентства  Роман Старовойт, начальник управления  автомобильной магистрали  Москва-Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства Александр Мятиев.

Транспортная развязка расположена на 179 км трассы М-10 «Россия». Ее строительство началось в 2014 году по  Федеральной целевой программе «Развитие транспортной  системы России (2010-2020 гг). В рамках реконструкции построили 2 путепровода, расширили трассу М-10 и северный подъезд к Твери.  Кроме того на объекте установили осевое барьерное ограждение, обустроили коммуникаций,  локальные очистные сооружения, возвели линии наружного электроосвещения

Развязка увеличит пропускную способность участка до  40 тыс. автомобилей в сутки. Транспортный узел соединит трассу Москва – Санкт-Петербург с северной частью Твери, обеспечивая беспрепятственный въезд и выезд автомобилей. Всё это должно обеспечить движение на участке без заторов, сообщает Правительство Тверской области

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Метки: м-10 транспортная развязка на въезде в Тверь 26 декабря
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Комментарии (12)

  • Terminator 
    Ну наконец то, не прошло и пол века с начала стройки!
    22.12.2016 12:38
    5 | 5

  • Paul_Moriarty 
    А после отъезда vip-шушеры закроют обратно, как мост во Ржеве?
    22.12.2016 12:42
    4 | 18

  • Wraven(TM) 
    "расширили трассу М-10 и северный подъезд к Твери" - а потом все это великолепие утыкается в 2,5 полосы и "бутылочное горлышко" Горбатого моста.
Сфинктер прямо-таки этот "Горбатый" мост для города... Пячаль-Бяда ...
    22.12.2016 13:02
    0 | 14

  • Хулио 
    а что ни сделай ни построй, все равно все обосрут,  со словами ничего у вас не получится, все равно закроют, да не там надо было строить, сомневаюсь что эта сковорода заговорит, да шпалы у вас не смоленые, да скоро все развалится и денег кучу украли, и много много тому подобное , один негатив и пессимизм, нет что бы порадоваться, что еще одну проблему решили, хорошо бы теперь  к примеру на горбатке мост расширить , что то еще благоустроить, так нет все не так, каждый видит себя специалистом экономистом управленцем высший категории, вот только получается диванным
    22.12.2016 13:28
    1 | 16

    • Wraven(TM) 
      В моем комменте негатива нет и не предполагалось ... я лишь констатировал факт: развязку сделали - реально молодцы, вот только подводящая инфраструктура не отвечает новому состоянию ...  и вот в этом беда ... и тут не надо быть великим экономистом чтобы это увидеть ...  уже сколько примеров этого подхода было в Москве сделано: строят вылетную магистраль из города на 6-8 полос, а за МКАД-ом весь этот пафос упирается в 4-ех полосную дорогу, как результат - пробка на выезде ...
можно много говорить про ожидаемый "Западный" мост или про мост в районе Хлама ...
Вот и получается что нас также ожидает пробка на въезде в город со стороны танка, ладно бы еще все потихоньку ехали по дороге, так ведь "обочечников" хоть лопатой отгребай ... Ну вот как-то так ... А, вообще, конечно же хочется верить в то, что и "Горбатый" мост расширят, и фуры пустят через новый мост, выходящий на ул. Фрунзе, а не через город ...
      22.12.2016 13:53
      1 | 4

  • SeregaTver 
    Сколько им еще раз придется приезжать развязок много!
    22.12.2016 13:37
    0 | 3

    • Хулио 
      пускай приезжают, лишь бы объекты строились и сдавались вовремя
      22.12.2016 13:39
      0 | 5

  • merlion 
    Ой, глянул на фотку - сначала не по себе стало
    22.12.2016 14:21
    0 | 4

    • peshehod 
      Тоже показалось, что на Твери поставили большущий крест?))
      22.12.2016 14:45
      0 | 3

  • Бертран 
    Автомобилисты могут считать это подарком на новый год от правящей партии. Поверьте, такое сооружение построить, это не фунт табака выкурить- на века!
    22.12.2016 15:11
    5 | 0

    • peshehod 
      Ничего, с удорожанием табачных изделий ваша поговорка утратит актуальность))
      22.12.2016 15:54
      0 | 5

  • Ferapont 
    Тверь. М-10. 179км. 26 декабря 2016.
    Прикрепленные изображения:
    22.12.2016 16:52
    0 | 1
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