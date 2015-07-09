Транспортную развязку на въезде в Тверь откроют 26 декабря

26 декабря торжественно откроют транспортную развязку на трассе М-10 на подходе к Твери со стороны Санкт-Петербурга.

В церемонии примут участие Губернатор Игорь Руденя, Министр транспорта РФ Максим Соколов, Руководитель федерального дорожного агентства Роман Старовойт, начальник управления автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства Александр Мятиев.

Транспортная развязка расположена на 179 км трассы М-10 «Россия». Ее строительство началось в 2014 году по Федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг). В рамках реконструкции построили 2 путепровода, расширили трассу М-10 и северный подъезд к Твери. Кроме того на объекте установили осевое барьерное ограждение, обустроили коммуникаций, локальные очистные сооружения, возвели линии наружного электроосвещения

Развязка увеличит пропускную способность участка до 40 тыс. автомобилей в сутки. Транспортный узел соединит трассу Москва – Санкт-Петербург с северной частью Твери, обеспечивая беспрепятственный въезд и выезд автомобилей. Всё это должно обеспечить движение на участке без заторов, сообщает Правительство Тверской области