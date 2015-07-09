В Твери сотрудники полиции не предотвратили жестокое убийство женщины, за что были осуждены

21 декабря в Пролетарском районном суде вынесен приговор двум бывшим сотрудникам отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Твери, обвиняемых в совершении преступления по статье «Халатность».

ЧП произошло 24 августа в одном из домов на бульваре Профсоюзов.

Как сообщает пресс-секретарь суда, инспектор ППСП 2 роты, старший лейтенант полиции и полицейский-водитель 2 роты ОБППСП УМВД России по Твери, старший сержант полиции несли службу в составе автопатруля на служебном автомобиле.

От двух граждан в дежурную часть УМВД поступило сообщение, что у соседей в квартире происходит серьезный конфликт, там ссорятся и дерутся мужчина с женщиной. Полицейские выехали на место, чтобы разобраться в ситуации. Оба были при исполнении должностных обязанностей, в форменном обмундировании, имели при себе оружие.

В квартире раздавались глухие удары, шум, слышно было, как падает мебель. Пострадавшая женщина кричала и просила о помощи. Было понятно, что в отношении нее совершается преступление.

- Полицейские, имея реальную возможность пресечь совершаемое общественно опасное деяние, предусмотренное УК РФ, при наличии законных оснований и возможности проникновения в квартиру для спасения жизни и здоровья, проявив преступное легкомыслие, без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывая на предотвращение общественно-опасных последствий совершаемого преступления, не желая надлежащим образом исполнять свои служебные обязанности, ограничились словесными требованиями открыть дверь, - сообщает пресс-секретарь суда.

Получив отказ на требование открыть дверь, они просто ушли. А также не сообщили дежурному о том, что в жилище совершается преступление.

В итоге мужчина, находясь в состоянии невменяемости и будучи в наркотическом опьянении, избил женщину руками и ногами. А затем добил несчастную топором и молотком. Потерпевшая скончалась на месте преступления.

Подсудимые свою вину не признали.

Приговором суда оба признаны виновными в совершении преступления по статье «Халатность». Им назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей каждому.