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В Твери сотрудники полиции не предотвратили жестокое убийство женщины, за что были осуждены

22 Декабря 2016 11:38
Автор: TIA

21 декабря в Пролетарском районном суде вынесен приговор двум бывшим сотрудникам отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Твери, обвиняемых в совершении преступления по статье «Халатность».

ЧП произошло  24 августа в одном из домов на бульваре Профсоюзов.

Как сообщает пресс-секретарь суда, инспектор ППСП 2 роты, старший лейтенант полиции и полицейский-водитель 2 роты ОБППСП УМВД России по Твери, старший сержант полиции несли службу в составе автопатруля на служебном автомобиле. 

От двух граждан в дежурную часть УМВД поступило сообщение, что у соседей в квартире происходит серьезный конфликт, там ссорятся и дерутся мужчина с женщиной. Полицейские выехали на место, чтобы разобраться в ситуации. Оба были при исполнении должностных обязанностей, в форменном обмундировании, имели при себе оружие.

В квартире раздавались глухие удары, шум, слышно было, как падает мебель. Пострадавшая женщина кричала и просила о помощи. Было понятно, что в отношении нее совершается преступление.

- Полицейские, имея реальную возможность пресечь совершаемое общественно опасное деяние, предусмотренное УК РФ, при наличии законных оснований и возможности  проникновения в квартиру для спасения жизни и здоровья, проявив преступное легкомыслие, без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывая на предотвращение общественно-опасных последствий совершаемого преступления, не желая надлежащим образом исполнять свои служебные обязанности, ограничились словесными требованиями открыть дверь, - сообщает пресс-секретарь суда.

Получив отказ на требование открыть дверь, они просто ушли. А также не сообщили дежурному о том, что в жилище совершается преступление.

В итоге мужчина, находясь в состоянии невменяемости и будучи в наркотическом опьянении, избил женщину руками  и ногами. А затем добил несчастную топором и молотком. Потерпевшая скончалась на месте преступления.

Подсудимые свою вину не признали.

Приговором суда оба признаны виновными в совершении преступления по статье «Халатность». Им назначено наказание в виде штрафа в размере  30 000 рублей каждому.

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Метки: убийство в твери труп женщины халатность полицейских полицейские проявили халатность
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Комментарии (28)

  • pessimist 
    Не зря таких сотрудников ДАМ в полицаев переименовал. Чересчур мягкое наказание.
    22.12.2016 11:45
    1 | 19

    • elena5555 
      Во первых приговор в законную силу не вступил, а во вторых надо разобраться, были ли для вхождения в квартиру законные основания, я далека от той мысли, что за дверью были крики "Помогите, Убивают". Скорее всего на момент приезда злоумышленник тихонечко сидел в углу, а в такой ситуации ломать дверь они действительно не имеют права !
      22.12.2016 12:23
      5 | 6

      • vepr76 
        Сообщить в ДЧ и выполнить указания религия не позволила? Или рация не работала?
        22.12.2016 12:45
        3 | 12

        • russsian 
          Причем здесь религия ???, закон "о Полиции" четко регламентирует когда можно вламываться в помещение, а когда нет, превышение также чревато возбуждением уголовного дела по статье 286. По сути они имеют право взламывать квартиру только если оттуда действительно орут: "Убивают !". Или свидетели прямо указывают что там совершается преступление. Я не знаю всей ситуации, но если они приехали, и там была тишина-законное основание проникнуть в квартиру только одно - попросить открыть дверь.
          22.12.2016 12:59
          3 | 5

          • vepr76 
            В тексте русским по белому написано, что не сообщили  о ситуации ответственному дежурному!
Когда не знаешь что делать- делай по инструкции!
            22.12.2016 13:18
            0 | 5

            • Dobry кrtek 
              Для 5555-й. "В квартире раздавались глухие удары, шум, слышно было, как падает мебель. Пострадавшая женщина кричала и просила о помощи. Было понятно, что в отношении нее совершается преступление." Женщина кричала не от оргазма, а от ужаса и боли. Этого более,чем достаточно, чтобы понять о совершаемом преступлении и выломать дверь. Достаточно даже для двух дебилов в полицейской форме.
              22.12.2016 14:11
              0 | 4

      • MX69 
        elena5555, вы - суд? Суд разбирается. И обстоятельства, и законные основания устанавливает.
А убедиться визуально обязаны были! Можно и фильм ужасов смотреть и не с такими криками. С таким отношением конечно им не место в такой структуре.
        22.12.2016 12:54
        1 | 6

      • Naum 
        Наше россиянское тупое законодательство. Я не защищаю полицейских. Но у них всегда выбор в такой ситуации уйти или вломиться в квартиру. Если второй вариант, а окажется обычная ссора, их затаскают по судам, 10 раз накажут и обвинят в превышении должностных полномочий. Таких случаев предостаточно. Нужно менять законодательство, где прописать четкие рамки, когда можно входить в квартиру, а когда нет. Полицейский достоверно не может знать, совершается ли за закрытой дверью преступление.
        22.12.2016 15:23
        0 | 5

  • RVS 
    ахренеть, по 30 000 штрафу,цена жизни
    22.12.2016 11:46
    2 | 19

  • Vasilich69 
    А почему их не уволили с позором? Бардак... Они опять будут патрулировать и обходить "опасные" места...
    22.12.2016 11:50
    2 | 10

    • BARBAdos 
      21 декабря в Пролетарском районном суде вынесен приговор двум БЫВШИМ сотрудникам...

Их уволили 100%, таких стараются в ментуре не держать. Но думаю, что они могут устроиться куда-нибудь, где требования менее строгие - во внутреннюю службу напр. А могут попробовать и через суд восстановиться...
      22.12.2016 12:16
      2 | 10

      • Vasilich69 
        Спасибо, не знал.
        22.12.2016 12:51
        1 | 0

      • as 
        По собственному желанию 23 августа...
        22.12.2016 12:56
        0 | 0

  • Dobry кrtek 
    Кошмар и позор.. Из-за подобного равнодушного быдла, причём находившегося при исполнении, погиб человек. Здесь не штраф надо давать, а срок. Я надысь видел человека в форме полицейского и с резиновой палкой. Сначала подумал, что это гопник форму где-то украл. И потом также об этом подумал.
    22.12.2016 11:55
    2 | 18

    • Zorkiy 
      Ну, в старое время в органы шли работать более-менее по призванию. Сегодня же - порой единственная возможность достойного  трудоустройства   
молодого человека, особенно в глубинке...
      22.12.2016 12:17
      2 | 6

    • Alx 
      Срочник из внутренних войск, скорее всего.
      22.12.2016 14:54
      0 | 3

  • Циничный Реалист 
    если по закону, то весьма накрученное обвинение
    22.12.2016 12:09
    7 | 4

    • Vasilich69 
      Реальный Цианид, а почему такое мнение, собственно? :)
      22.12.2016 12:52
      0 | 1

  • id1Ray 
    "назначено наказание в виде штрафа в размере  30 000 рублей каждому" - это как воспринимать? это разве можно расценивать как наказание? что за бред блин? тут не халатность а неисполнение обязанностей в результате которых погиб человек.
за репосты вконтактике сажают на 2 года, за продажу ненужного брелка с камерой держат в сизо и дают срок, а за гибель человека штраф, нет слов
    22.12.2016 12:15
    1 | 16

    • MikeH 
      Гримасы российского правосудия.
      22.12.2016 16:39
      0 | 1

  • Whois 
    Такие же как тот нарик-убийца. Своего не тронули.
    22.12.2016 12:59
    0 | 5

  • ZLO 
    Могли человека спасти, а поступили как истинные мусора.
    22.12.2016 13:06
    0 | 5

  • Mitrij 
    то есть жизнь 60 тыщ всего стоит?
    22.12.2016 13:07
    0 | 5

  • Nyuta 
    Проблема гораздо шире и дело не в сотрудниках полиции....Дай бог, что бы у Вас всегда были хорошие соседи. Ибо в противном случае вы поймете, что по закону с домашней алкашнёй НИЧЕГО сделать НЕЛЬЗЯ. Да их можно ставить на учет, десять тысяч раз, вызывать к ним участкового, чтобы он проводил с ними душещипательные беседы. Но привлечь за пьянство и дебоширство дома (у себя в квартире) их не реально.И эта ситуация также наверняка вытекла из-за такой же проблемы. Закон "О тишине" не работает вообще и полицейские не могут его исполнять, так как он принят на местном уровне, а полиция - Федеральный орган исполнительной власти. И согласно разъяснением прокуратуры, чтобы его исполнять необходимо наличие соглашения на Федеральном уровне.
    22.12.2016 13:17
    0 | 10

    • bublik 
      ну да. закон что дышло. тут либо за халатность, либо превышение должностных.
      22.12.2016 13:46
      0 | 2

    • MikeH 
      Участковый? А это что за редкий зверь такой? 
Господа! 
Плюс ставят те, кто видел своего участкового хоть раз за последние 5 лет.
Минусы оставим полициям - пусть хоть так "работают".
      22.12.2016 16:42
      0 | 0

  • CSM-101 
    Не вижу дело в отношении участкового, на территории которого эти двое - убийца и убитая - продавали наркоту годами. 

А приехавший вновь экипаж снимал на телефоны и ржал над тем, как обдолбанный нарк, выпрыгнувший голый в окно, прыгает на крыше соседского уазик... 
Внезапно стихшие ужаснейшие крики разможженной жертвы соседей вогнали в ужас. 
(со слов очевидца).
    22.12.2016 14:50
    0 | 1

  • Alx 
    Полицейские просто не стали вмешиваться в естественный отбор, чем облегчили работу участковому и обеспечили дальнейшее спокойствие соседям.
    22.12.2016 15:03
    3 | 1
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