В Твери сотрудники полиции не предотвратили жестокое убийство женщины, за что были осуждены

21 декабря в Пролетарском районном суде вынесен приговор двум бывшим сотрудникам отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Твери, обвиняемых в совершении преступления по статье «Халатность».
ЧП произошло 24 августа в одном из домов на бульваре Профсоюзов.
Как сообщает пресс-секретарь суда, инспектор ППСП 2 роты, старший лейтенант полиции и полицейский-водитель 2 роты ОБППСП УМВД России по Твери, старший сержант полиции несли службу в составе автопатруля на служебном автомобиле.
От двух граждан в дежурную часть УМВД поступило сообщение, что у соседей в квартире происходит серьезный конфликт, там ссорятся и дерутся мужчина с женщиной. Полицейские выехали на место, чтобы разобраться в ситуации. Оба были при исполнении должностных обязанностей, в форменном обмундировании, имели при себе оружие.
В квартире раздавались глухие удары, шум, слышно было, как падает мебель. Пострадавшая женщина кричала и просила о помощи. Было понятно, что в отношении нее совершается преступление.
- Полицейские, имея реальную возможность пресечь совершаемое общественно опасное деяние, предусмотренное УК РФ, при наличии законных оснований и возможности проникновения в квартиру для спасения жизни и здоровья, проявив преступное легкомыслие, без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывая на предотвращение общественно-опасных последствий совершаемого преступления, не желая надлежащим образом исполнять свои служебные обязанности, ограничились словесными требованиями открыть дверь, - сообщает пресс-секретарь суда.
Получив отказ на требование открыть дверь, они просто ушли. А также не сообщили дежурному о том, что в жилище совершается преступление.
В итоге мужчина, находясь в состоянии невменяемости и будучи в наркотическом опьянении, избил женщину руками и ногами. А затем добил несчастную топором и молотком. Потерпевшая скончалась на месте преступления.
Подсудимые свою вину не признали.
Приговором суда оба признаны виновными в совершении преступления по статье «Халатность». Им назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей каждому.
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Комментарии (28)
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Alx
22.12.2016 15:03
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