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В Тверской области неуправляемый лесовоз чуть не натворил бед

22 Декабря 2016 10:36
Автор: TIA

Видео

Как сообщает портал Калашниково ру, инцидент произошел 12 октября на улице Речная в поселке Спирово. Груженый лесовоз двигается по проезжей части, а за рулем никого нет. Происходящее увидел водитель автомобиля, владелец регистратора. Он выбегает из-за руля, бросается к неуправляемому грузовику и останавливает махину. К счастью, все обошлось благополучно.

По информации портала, героем оказался местный житель Михаил Шаповалов.

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Метки: неуправляемый автомобиль неуправляемый грузовик происшествие в Тверской области
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Комментарии (6)

  • pessimist 
    Повторяю вчерашний тезис - Сажают рас3,14дяев за руль лесовозов.
    22.12.2016 10:58
    0 | 3

  • peshehod 
    На незаметных героях страна и держится.
    22.12.2016 11:16
    0 | 8

  • horton 
    12 октября? Травка такая зелененькая )))
А Михаил - Молодец!
    22.12.2016 11:42
    0 | 2

  • _Gelsomino_ 
    Водила вообще красавчик! Молодец! Герой!
    22.12.2016 11:54
    0 | 5

  • Buzzer 
    Полгода прошло уже. Опомнились.
    22.12.2016 12:15
    0 | 2

    • bublik 
      просто сейчас по вечерам "пункт назначения" показывают. вот и навеяло.)))
      22.12.2016 13:56
      0 | 1
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