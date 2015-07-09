В Тверской области неуправляемый лесовоз чуть не натворил бед

Как сообщает портал Калашниково ру, инцидент произошел 12 октября на улице Речная в поселке Спирово. Груженый лесовоз двигается по проезжей части, а за рулем никого нет. Происходящее увидел водитель автомобиля, владелец регистратора. Он выбегает из-за руля, бросается к неуправляемому грузовику и останавливает махину. К счастью, все обошлось благополучно.

По информации портала, героем оказался местный житель Михаил Шаповалов.