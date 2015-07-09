В Тверской области легковушка врезалась в рейсовый автобус: один человек погиб, двое госпитализированы

21 декабря в 17.30 на 14 км автодороги Старица – Родня - Суравцово Старицкого района Тверской области 23-летняя девушка-водитель на автомобиле «Volkswagen Golf» не справилась управлением и врезалась в рейсовый автобус марки «Мercedec-Вenz». За рулем автобуса маршрута № 102 (Старица - Суравцово) был 55-летнего водитель, он двигался по своей полосе в сторону Старицы.

На момент столкновения в салоне автобуса находилось 2 пассажира. В результате ДТП 23-летняя девушка-пассажир легкового автомобиля скончалась на месте аварии, водитель автомобиля «Volkswagen», и 48-летняя женщина-пассажир рейсового автобуса получили травмы и были госпитализированы, сообщает УГИБДД России по Тверской области