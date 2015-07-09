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В Тверской области легковушка врезалась в рейсовый автобус: один человек погиб, двое госпитализированы

22 Декабря 2016 09:58
Автор: TIA

21 декабря в 17.30 на 14 км автодороги Старица – Родня - Суравцово Старицкого района Тверской области 23-летняя девушка-водитель на автомобиле «Volkswagen Golf» не справилась  управлением и врезалась в рейсовый автобус марки «Мercedec-Вenz». За рулем автобуса маршрута № 102 (Старица - Суравцово) был 55-летнего водитель, он двигался по своей полосе в сторону Старицы.

На момент столкновения в салоне автобуса находилось 2 пассажира. В результате ДТП 23-летняя девушка-пассажир легкового автомобиля скончалась на месте аварии, водитель автомобиля «Volkswagen», и 48-летняя женщина-пассажир рейсового автобуса получили травмы и были госпитализированы, сообщает УГИБДД России по Тверской области

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Комментарии (3)

  • lisikmobil 
    то 23 летняя водитель,то пассажир,как то по конкретнее надо описывать чп.
    22.12.2016 12:19
    0 | 1

    • Циничный Реалист 
      lisikmobil, да какая разница - две ТП подумали что они классные, но все стало на свои места - одна в земле, другая в реанимации)
      22.12.2016 12:35
      1 | 1

  • Bazilio 
    Да, покосило вчера бабёнок в ТО.
    22.12.2016 13:55
    0 | 1
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