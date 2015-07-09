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СМИ: стало известно, как Путин встретит Новый год

21 Декабря 2016 19:51
Автор: TIA

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин будет отмечать Новый год. Об этом он сообщил телеканалу «МИР». Песков был очень сдержан и о том, как президент России встретит наступающий 2017-ый год, ответил буквально двумя предложениями.

"Традиционно с родными, близкими, друзьями. Как все отмечают Новый год". На вопрос, будет ли президент смотреть свое обращение по телевизору, он сказал: "Я уверен, что будет, конечно".

Ранее Дмитрий Медведев рассказал, какие продукты будут на его новогоднем столе.

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Метки: владимир путин президент россии новый год
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Комментарии (14)

  • kudimov 
    Песков уже сам, как Штирлиц стал с годами. Немногословен.
    21.12.2016 20:02
    0 | 5

    • Sedmoy 
      И глаза... такие честные-честные. Как увидешь - так сразу и веришь.
      Прикрепленные изображения:
      21.12.2016 21:05
      0 | 13

    • Putnik2000 
      За ним столько томов УК, что в его случае лучше молчать.
      22.12.2016 13:55
      0 | 0

  • MikeH 
    И чо?
    21.12.2016 20:11
    1 | 9

  • USSR 
    1. Вообще пох...
2. Зачем это здесь?
    21.12.2016 20:29
    1 | 24

    • Alx 
      Ну так наброс, чтобы в комментах яростно обсудили импортозамещение.
      21.12.2016 21:13
      0 | 13

  • Gans 
    зачем Это здесь?
    21.12.2016 23:07
    1 | 6

  • Ms. 
    Улетит к себе в сочинскую резиденцию ближе к детям ;)
    22.12.2016 00:18
    0 | 3

  • ksuha1797 
    да наблевать на него
    22.12.2016 00:27
    0 | 10

  • Юлёк 
    Нет не наплевать, еще Крот эту статью не прокомментировал или даже не прочитал.
    22.12.2016 09:03
    3 | 0

  • Marusia 
    Ничего нового
    22.12.2016 09:24
    0 | 0

  • bae99 
    Как-то пох. Уже тошнит от них..
    22.12.2016 09:40
    0 | 5

  • webagent 
    К Белокурихе поближе
    22.12.2016 10:33
    0 | 0

  • Tverich 
    а нам всё равно!
    22.12.2016 11:22
    0 | 1
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