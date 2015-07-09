СМИ: стало известно, как Путин встретит Новый год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин будет отмечать Новый год. Об этом он сообщил телеканалу «МИР». Песков был очень сдержан и о том, как президент России встретит наступающий 2017-ый год, ответил буквально двумя предложениями.

"Традиционно с родными, близкими, друзьями. Как все отмечают Новый год". На вопрос, будет ли президент смотреть свое обращение по телевизору, он сказал: "Я уверен, что будет, конечно".

Ранее Дмитрий Медведев рассказал, какие продукты будут на его новогоднем столе.