Веб-камера зафиксировала, как в Твери иномарка сбила ограждение и на тротуаре опрокинулась на крышу

Момент ДТП на улице Коминтерна рядом с храмом Александра Невского зафиксировала веб-камера.

Ночью 19 декабря «Subaru Legacy» на приличной скорости сбил дорожное ограждение и выехал на тротуар. Там иномарка опрокинулась на крышу.

Водитель вылезает из покореженного автомобиля и помогает выбраться своей пассажирке. К счастью, оба отделались незначительными травмами.

23-летний водитель прошел медосвидетельствование на состояние опьянения. Результат анализа был отрицательным.

Видео ООО «Аннет».