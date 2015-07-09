Веб-камера зафиксировала, как в Твери иномарка сбила ограждение и на тротуаре опрокинулась на крышу

Момент ДТП на улице Коминтерна рядом с храмом Александра Невского зафиксировала веб-камера.
Ночью 19 декабря «Subaru Legacy» на приличной скорости сбил дорожное ограждение и выехал на тротуар. Там иномарка опрокинулась на крышу.
Водитель вылезает из покореженного автомобиля и помогает выбраться своей пассажирке. К счастью, оба отделались незначительными травмами.
23-летний водитель прошел медосвидетельствование на состояние опьянения. Результат анализа был отрицательным.
Видео ООО «Аннет».
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22.12.2016 10:58
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