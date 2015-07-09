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Веб-камера зафиксировала, как в Твери иномарка сбила ограждение и на тротуаре опрокинулась на крышу

Веб-камера зафиксировала, как в Твери иномарка сбила ограждение и на тротуаре опрокинулась на крышу - ТИА
21 Декабря 2016 19:14
Автор: TIA

Видео

Момент ДТП на улице Коминтерна рядом с храмом Александра Невского зафиксировала веб-камера.

Ночью 19 декабря  «Subaru Legacy» на приличной скорости сбил дорожное ограждение и выехал на тротуар. Там иномарка опрокинулась на крышу.

Водитель вылезает из покореженного автомобиля и помогает выбраться своей пассажирке. К счастью, оба отделались незначительными травмами.

23-летний водитель прошел медосвидетельствование на состояние опьянения. Результат анализа был отрицательным.

Видео ООО «Аннет».

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Метки: дтп в твери дтп с пострадавшими иномарка перевернулась на крышу
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Комментарии (10)

  • Leo-L 
    Как в Формуле-1, жуть... Видно высокоскоростной вираж заложил с Чайковского. 
В рубашках оба вышли, видно в них и родилИсь
    21.12.2016 19:34
    0 | 11

  • Остап Бендер 
    Недоделанный.. Гонщик... Хорошо что по тротуару никто не шел!
    21.12.2016 19:55
    0 | 17

    • ЯэтоЯ 
      Хорошо что ночь..... Сам себя наказал. Надеюсь город с него за заборчик ещё снимет........
      21.12.2016 23:32
      0 | 7

  • as 
    Интересно, а на наркоту его тоже проверяли?
    21.12.2016 20:09
    0 | 10

  • babayka69 
    Это он трезвый начал такси ловить?
    21.12.2016 21:30
    1 | 6

    • ДеД 
      Сомневаюсь... Пусть шок, но...
      21.12.2016 23:13
      0 | 3

  • antiER 
    А на чем вэб камера стоит, на храме?
    21.12.2016 21:52
    0 | 2

    • bublik 
      глаз господа.))))
      22.12.2016 08:39
      0 | 2

      • bae99 
        не уберёг однако...
        22.12.2016 09:53
        0 | 0

  • Whois 
    А что сказал муж пассажирки?
    22.12.2016 10:58
    0 | 0
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