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В Твери молодой человек ночью ушел из дома и пропал

21 Декабря 2016 18:32
Автор: TIA

Разыскивается Иванов Алексей Викторович, 1986 г.р.

В ночь с 19 на 20 декабря, а именно с 2 до 4 часов ночи ушел из дома – ул. Хромова д. 25 и не вернулся.

Приметы: рост 175-177 см, волосы светлые с рыжиной средней длины.

Особые приметы: плохие зубы.

Был одет: куртка болоньевая темно-серая, шапка черная с белой полосой, черные брюки, зимние кроссовки невысокие черного цвета.

Всех, кто обладает хоть какой-то информацией о пропавшем, просьба сообщать по телефонам: 8-910-646-34-34 или 102.

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Метки: пропал человек разыскивается розыск
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Комментарии (5)

  • Alx 
    30 лет мужику, а приличной фотки не нашли.
    21.12.2016 19:12
    0 | 4

    • romich 
      У асоциальных элементов фоток  может не быть  вообще.
      21.12.2016 20:08
      1 | 3

  • TvereZ 
    И снова предложу поискать в Глобусе. )))
    21.12.2016 21:12
    2 | 5

    • obyvatel 
      Посмеемся, когда живым найдется
      22.12.2016 09:20
      0 | 0

  • 72rozaeva 
    Всегда после таких публикаций представляю, каково родным и близким. Дай Бог найдётся.
    21.12.2016 22:03
    0 | 4
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