В Твери молодой человек ночью ушел из дома и пропал

Разыскивается Иванов Алексей Викторович, 1986 г.р.
В ночь с 19 на 20 декабря, а именно с 2 до 4 часов ночи ушел из дома – ул. Хромова д. 25 и не вернулся.
Приметы: рост 175-177 см, волосы светлые с рыжиной средней длины.
Особые приметы: плохие зубы.
Был одет: куртка болоньевая темно-серая, шапка черная с белой полосой, черные брюки, зимние кроссовки невысокие черного цвета.
Всех, кто обладает хоть какой-то информацией о пропавшем, просьба сообщать по телефонам: 8-910-646-34-34 или 102.
|2016-12-18 18:11
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Комментарии (5)
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72rozaeva
21.12.2016 22:03
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