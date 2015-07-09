В Твери снесли торговый киоск около гимназии №12

В Твери продолжается работа по очистке видовых мест от торговых объектов, установленных незаконно и наносящих ущерб внешнему облику города. 21 декабря демонтировали торговый киоск в Центральном районе города возле здания гимназии №12.

Его владелица оспорила соответствующее постановление администрации города в судебном порядке, однако Арбитражный суд Тверской области признал постановление правомерным, а киоск – размещённым нелегально.

Добровольно демонтировать и вывезти киоск собственница объекта отказалась, в связи с чем были приняты меры по принудительному демонтажу. Предпринимательница пыталась препятствовать проведению работ, в связи с чем в дело пришлось вмешаться органам полиции. В результате конфликт был улажен, нестационарный торговый объект – демонтирован и вывезен.

Вернуть свой киоск собственница сможет, компенсировав городу затраты на демонтаж, транспортировку и хранение киоска, сообщает управление информации администрации города Твери.