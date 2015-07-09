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В Твери снесли торговый киоск около гимназии №12

21 Декабря 2016 18:24
Автор: TIA

В Твери продолжается работа по очистке видовых мест от торговых объектов, установленных незаконно и наносящих ущерб внешнему облику города.  21 декабря демонтировали торговый киоск в Центральном районе города возле здания гимназии №12.

Его владелица оспорила соответствующее постановление администрации города в судебном порядке, однако Арбитражный суд Тверской области признал постановление правомерным, а киоск – размещённым нелегально.

Добровольно демонтировать и вывезти киоск собственница объекта отказалась, в связи с чем были приняты меры по принудительному демонтажу. Предпринимательница пыталась препятствовать проведению работ, в связи с чем в дело пришлось вмешаться органам полиции. В результате конфликт был улажен, нестационарный торговый объект – демонтирован и вывезен.

Вернуть свой киоск собственница сможет, компенсировав городу затраты на демонтаж, транспортировку и хранение киоска, сообщает управление информации администрации города Твери.

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Метки: снос ларьков демонтаж ларьков торговые киоски
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Комментарии (9)

  • cherrybrandy 
    "Мини-рынки в Твери должны приобрести статус ярмарок" (26 Октября 2011 17:12 Автор: TverNews,  http://tvernews.ru/news/66177/).
Всего пять лет прошло, а воды утекло столько, что всего и не упомнишь. И все же я пару раз хихикнул, когда мне попалась вышеуказанная статья, где ТИА с пионерскими искорками в зеленовато-карих глазах рассказывала о том, как это здорово, что есть такие замечательные рынки - на бульварах Ногина и на Шмида! И фотки коммерсантов там сняты с удачных ракурсов, а сами коммерсанты производят на читателя неизгладимое и на 100% позитивное впечатление. А сейчас после публикаций о ларьках возникает желание пнуть их ногой и трижды плюнуть через левое плечо. Все течет, все изменяется. Чур меня! Чур меня! Чур меня!
А вот здесь матерьяльчик кому угодно вынесет мозк:
https://www.youtube.com/watch?v=FWBQzDUi4C4&feature=share
Наверняка многие слышали про то, как в хваленой Калуге бизнесмены малого бизнеса захватили городскую администрацию (!) Сам я Видосик по этой ссылке только начал смотреть, еще не знаю, в чем там суть, но уже по первым минутам такое ощущение, что это у нас в Твери все происходит, и у городской администрации больше нет никаких дел и забот, как хвалиться в СМИ своими победами над малым бизнесом. И еще у меня с каждым разом крепнет уверенность, что это будет пиррова победа, - истинно сказано: и  победители станут побежденными (Евангелие от Матфея Глава 20 Мф 21, 33)
    21.12.2016 18:56
    0 | 9

  • cherrybrandy 
    Сейчас досмотрел до старушки в синем переднике и в бордовой шапке (примерно 11-00). После ее речи подумал, что революция начнется в Калуге с восстания старушек. А говорят оооо-очень по делу, умнички. И в адрес ихней администрашки хочется сказать - наверное там сейчас кретин на кретине сидит и кретином подгоняет, напортачили дел, менеджеры хреновы
    21.12.2016 19:22
    0 | 2

    • konbur 
      Ну вы хотя бы ролик досмотрите до конца, прежде чем комментарии писать. Такое ощущение, что вам не терпится.
      21.12.2016 19:59
      0 | 1

      • cherrybrandy 
        Коммент удален
        21.12.2016 20:04
        6 | 0

        • konbur 
          Ууууу, как всё запущено! Тады взаимно.
          21.12.2016 21:12
          0 | 4

          • cherrybrandy 
            Паренек, ты чего тут трешься? Хотел, что-то написать?
            21.12.2016 21:15
            3 | 0

          • cherrybrandy 
            Может ты думаешь, что без твоих указаний тут никто и задницу подтереть не сможет? Иди телевизор смотри - мамка спать наварила.
            21.12.2016 21:22
            3 | 0

  • cherrybrandy 
    Да-а...хваленая Калуга, вознесенная на экономический пьедестал, в моих глазах сразу сдулась до размера маленькой поганой какашки. Оказывается заводы там все ликвидировали, теперь добрались и до малого бизнеса. Вот что творят, паразиты.
    22.12.2016 06:35
    2 | 0

  • cherrybrandy 
    Сейчас департамент потребительского рынка возглавляет ио, некий Чистяков, руководить начал недавно, вместо приснопамятной Строковой, кошмарившей Тверь бандитскими налетами по ночам. Чистяков еще не успел затмить славу Венеры Аблаевны, но грешки водятся и за ним, а конкретно, он прокололся на Орджоникидзе, когда в сентябре приезжал со своей начальницей составлять акт приемки. Фактически, отказ от приемки рынка был сфабрикован и скреплен подписями чиновников департамента. Таким образом, они засветились почти всем своим колхозом. Может быть на днях расскажу.
    22.12.2016 07:01
    1 | 0
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