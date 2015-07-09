Тверская область за год поднялась на 26 позиций в рейтинге журнала «Профиль»

По данным журнала «Профиль», Тверская область показывает высокие темпы роста региональной экономики. В опубликованном рейтинге Верхневолжье занимает 5-е место. Всего за год регион кардинально улучшил свои показатели, переместившись на 26 позиций вверх.

Решающее влияние на высокое место в рейтинге оказали увеличение объема инвестиций, рост промышленного производства и продукции сельского хозяйства, рост реальных доходов населения, повышение объема платных услуг жителям.

Справедливости ради надо отметить, что особенно обольщаться достигнутыми результатами пока не стоит. По общему уровню развития региональной экономики Тверская область находится в нижней трети рейтинга – на 65-м месте. В основу оценки общего уровня развития экономики заложены такие важные составляющие, как валовой региональный продукт на душу населения, состояние рынка труда, уровень дотационности , среднедушевые денежные доходы населения и другие показатели.

Отдельно в исследовании приводятся данные по уровню жизни населения. По этому показателю в нашей области также заметен прогресс: Наш регион улучшил результат на 11 позиций, заняв 19-е место в рейтинге. Здесь брались в расчет такие слагаемые, как расходы на отдых, рост сбережений населения, обеспеченность жильем, наличие автотранспорта, уровень бедности, число преступлений и другие показатели.

Олег ЛЕБЕДЕВ, председатель постоянного комитета Законодательного собрания Тверской области по экономической политике и предпринимательству:

- На мой взгляд, рост результатов в реальном секторе обусловлен тем, что органы государственной власти региона в нынешнем году концептуально изменили отношение к поддержке экономики. Приоритет получили предприятия малого и среднего бизнеса. Увеличивается государственная поддержка сельского хозяйства. В регионе наконец-то сформирована промышленная политика, она закреплена в отдельном законе Тверской области. В соответствии с этим законом создается региональный фонд развития промышленности. Этот механизм позволит аккумулировать как региональные, так и федеральные средства на поддержку промышленных предприятий области.

Павел ПАРАМОНОВ, директор Института регионального развития (Тверь):

- Очень важным достижением этого года мне представляется тот факт, что Тверская область в развитии экономики перестала замыкаться в собственных границах, переходит на межрегиональные связи, налаживает деловые контакты с федеральными структурами. По инициативе губернатора заключены соглашения с ведущими государственными корпорациями и кредитно- финансовыми организациями. Все это не могло не сказаться на темпах роста региональной экономики.