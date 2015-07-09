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Тверская область за год поднялась на 26 позиций в рейтинге журнала «Профиль»

21 Декабря 2016 17:30
Автор: TIA

По данным журнала «Профиль», Тверская область показывает высокие темпы роста региональной экономики. В опубликованном рейтинге Верхневолжье занимает 5-е место. Всего за год регион кардинально улучшил свои показатели, переместившись на 26 позиций вверх.

Решающее влияние на высокое место в рейтинге оказали увеличение объема инвестиций, рост промышленного производства и продукции сельского хозяйства, рост реальных доходов населения, повышение объема платных услуг жителям.

Справедливости ради надо отметить, что особенно обольщаться достигнутыми результатами пока не стоит. По общему уровню развития региональной экономики Тверская область находится в нижней трети рейтинга – на 65-м месте. В основу оценки общего уровня развития экономики заложены такие важные составляющие, как валовой региональный продукт на душу населения, состояние рынка труда, уровень дотационности , среднедушевые денежные доходы населения и другие показатели.

Отдельно в исследовании приводятся данные по уровню жизни населения. По этому показателю в нашей области также заметен прогресс: Наш регион улучшил результат на 11 позиций, заняв 19-е место в рейтинге. Здесь брались в расчет такие слагаемые, как расходы на отдых, рост сбережений населения, обеспеченность жильем, наличие автотранспорта, уровень бедности, число преступлений и другие показатели.

Олег ЛЕБЕДЕВ, председатель постоянного комитета Законодательного собрания Тверской области по экономической политике и предпринимательству:

- На мой взгляд, рост результатов в реальном секторе обусловлен тем, что органы государственной власти региона в нынешнем году концептуально изменили отношение к поддержке экономики. Приоритет получили предприятия малого и среднего бизнеса. Увеличивается государственная поддержка сельского хозяйства. В регионе наконец-то сформирована промышленная политика, она закреплена в отдельном законе Тверской области. В соответствии с этим законом создается региональный фонд развития промышленности. Этот механизм позволит аккумулировать как региональные, так и федеральные средства на поддержку промышленных предприятий области.

Павел ПАРАМОНОВ, директор Института регионального развития (Тверь):

- Очень важным достижением этого года мне представляется тот факт, что Тверская область в развитии экономики перестала замыкаться в собственных границах, переходит на межрегиональные связи, налаживает деловые контакты с федеральными структурами. По инициативе губернатора заключены соглашения с ведущими государственными корпорациями и кредитно- финансовыми организациями. Все это не могло не сказаться на темпах роста региональной экономики.

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Метки: рейтинг тверской области журнал «Профиль»
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Комментарии (9)

  • Dobry кrtek 
    Кто-либо из пользователей ТИА почувствовал это на себе или своём кошельке? Кредитору доверия Кудимову можно не отвечать.
    21.12.2016 17:42
    0 | 8

    • kudimov 
      Гудят заводы, сев идет
Поперли темпы роста вверх
С конвейеров техника ползет 
И у аграриев успех
Покой народу только снится
На Новый Год вся Тверь пуста
Все отдыхают за границей
И тратят деньги, как с куста.
      21.12.2016 18:18
      0 | 6

  • kudimov 
    Как на темпы роста региональной экономики влияет такой показатель, как повышение объема платных услуг жителям?
    21.12.2016 17:43
    0 | 4

  • pessimist 
    До сегодняшнего рейтинга кто-нибудь слышал про этот журнал, "Профиль"? Осталось журналу "Мурзилка" свой рейтинг регионов опубликовать.
    21.12.2016 17:46
    0 | 11

    • antiER 
      Не, Вы не правы, журнал "Профиль" довольно уважаемое издание.
      21.12.2016 22:05
      0 | 0

  • Woody 
    И что цены в магазине упадут?
    21.12.2016 19:45
    0 | 2

  • SeregaTver 
    "....Приоритет получили предприятия малого и среднего бизнеса. Увеличивается государственная поддержка сельского хозяйства...." похоже Лебедева хорошо прессанули на условке или  закурил трубку мира с федерами только какая там начинка?)))
    22.12.2016 08:49
    0 | 2

    • cherrybrandy 
      Ускорение развития малого бизнеса было достигнуто с помощью новых стимулирующих налогов и увеличения старых стимулирующих налогов. Даже телевизионных мастеров прировняли к нефтяным олигархам - почти уровняли с ними в налогах, причем это сделали не федералы, а местное ЗС. 
Вот поэтому рейтинг сразу и взлетел на 28 позиций. И это только начало.
      22.12.2016 09:30
      0 | 1

  • Whois 
    а мужики то и не знали...
    22.12.2016 11:05
    0 | 0
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