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В Твери прошло совещание по сосулькам

В Твери прошло совещание по сосулькам - ТИА
21 Декабря 2016 16:24
Автор: TIA

Видео

 21 декабря в связи с несчастным случаем в Московском районе Твери, на проспекте Победы, где глыба льда упала упала на молодую женщину, глава администрации города Алексей Огоньков провел экстренное совещание с главами администраций районов и руководством департамента ЖКХ.

Несчастный случай произошел 21 декабря, около 13:00 часов. В результате схода снега с кровли дома №48/29 по проспекту Победу пострадала женщина, которую с травмами доставили в больницу. Жилой дом находится в ведении ТСЖ «Уют». По информации администрации Московского района, за зимний сезон руководство ТСЖ трижды очищало кровли от наледи. Очередную очистку планировали сделать и в эти дни, потому что пришла оттепель. Однако, как сообщила глава администрации Московского района Людмила Хоменко, здание не было огорожено сигнальной лентой.

– Неудовлетворительная работа управляющих организаций не освобождает глав администрации от ответственности за содержание вверенных территорий, – обратился к руководителям районных администраций Алексей Огоньков.

По итогам совещания районным администрациям и департаменту ЖКХ поручили усилить работу с управляющими организациями по очистке кровель, – в особенности в местах, где ходит много пешеходов. Соответствующие предписания направлены руководителям объектов потребительского рынка, которые несут ответственность за находящиеся в их ведении здания.

Всего с понедельника администрации районов города составили более 100 протоколов в отношении УК, которые не приняли должных мер к очистке крыш от наледи и снега. В течение ближайших суток инспекционные поездки продолжат, чтобы составить полный перечень проблемных домов. Их необходимо будет огородить сигнальными лентами.

Кроме того, в управляющие организации направят уведомления о необходимости оборудовать на крышах снегозадерживающие устройства и элементы.

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Метки: алексей огоньков несчастный случай в твери происшествие в твери сосульки снег на на крышах очистка кровель от наледи
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Комментарии (12)

  • bae99 
    Пока гром не грянет - мужик не перекреститься? 
Накуя нам тогда такая администрация?
    21.12.2016 16:42
    0 | 8

  • Циничный Реалист 
    "В Твери прошло совещание по сосулькам" - это новый мем. Совещание по сосулькам....неужели в местных университетах готовят исключительно питекантропов?
    21.12.2016 16:43
    0 | 13

    • RSERG 
      Министерство по сосулькам надо создавать в Твери, Это же сколько бабла на халяву можно получить!!!!!
      21.12.2016 17:17
      0 | 8

  • Судья 
    "В Твери прошло совещание по сосулькам" Звучно)))ахах
    21.12.2016 17:22
    0 | 4

  • VIRRA-EL_ 
    Из небесной канцелярии на разбор никого не вызывали?
    21.12.2016 17:24
    0 | 4

  • BARBAdos 
    нынешний спикер СФ небезызвестная В. Матвиенко в бытность мэром Питера предлагала "сосули лазером срезать" - вот сразу виден нестандартный деловой подход... Незря она после этого предложения сразу в гору пошла в плане политической карьеры. А у нас креатива нет никакого - нагнуть УКашек, усилить работу, составить протоколы, стандартные методы какие то...
    21.12.2016 17:55
    0 | 6

    • ChsZ 
      Было дело. Схема стандартная - чем безумнее идеи, тем больше шансов получить высокое кресло. 

Предложили бы сбивать сосульки в Твери беспилотниками или огромными боевыми роботами - тогда бы все участники совещания через год-два получили бы должности повыше. Видимо, не хочется им выше.
      21.12.2016 18:09
      0 | 3

  • pessimist 
    Почему-то вспомнилась Валюша: "Сосу ли?"
    Прикрепленные изображения:
    21.12.2016 17:57
    0 | 8

  • 1234443344244 (http://vk.com/id1250736) 
    Только потом с пола не забывайте их подбирать, когда сбиваете
    21.12.2016 19:09
    0 | 3

  • vepr76 
    Комиссия по дырочкам,
Коллегия по щелочкам,
Инспектор по отверстьицам для маленьких жучков.
    21.12.2016 21:35
    0 | 5

  • Naum 
    Это совещание показывает, что в администрации нет системной работы и люди там работают случайные.
    22.12.2016 08:47
    0 | 3

  • VoToN 
    ChsZ, такое решение подойдет? :)))
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    Прикрепленное видео
    22.12.2016 11:31
    0 | 0
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