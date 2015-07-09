В Твери прошло совещание по сосулькам

21 декабря в связи с несчастным случаем в Московском районе Твери, на проспекте Победы, где глыба льда упала упала на молодую женщину, глава администрации города Алексей Огоньков провел экстренное совещание с главами администраций районов и руководством департамента ЖКХ.

Несчастный случай произошел 21 декабря, около 13:00 часов. В результате схода снега с кровли дома №48/29 по проспекту Победу пострадала женщина, которую с травмами доставили в больницу. Жилой дом находится в ведении ТСЖ «Уют». По информации администрации Московского района, за зимний сезон руководство ТСЖ трижды очищало кровли от наледи. Очередную очистку планировали сделать и в эти дни, потому что пришла оттепель. Однако, как сообщила глава администрации Московского района Людмила Хоменко, здание не было огорожено сигнальной лентой.

– Неудовлетворительная работа управляющих организаций не освобождает глав администрации от ответственности за содержание вверенных территорий, – обратился к руководителям районных администраций Алексей Огоньков.

По итогам совещания районным администрациям и департаменту ЖКХ поручили усилить работу с управляющими организациями по очистке кровель, – в особенности в местах, где ходит много пешеходов. Соответствующие предписания направлены руководителям объектов потребительского рынка, которые несут ответственность за находящиеся в их ведении здания.

Всего с понедельника администрации районов города составили более 100 протоколов в отношении УК, которые не приняли должных мер к очистке крыш от наледи и снега. В течение ближайших суток инспекционные поездки продолжат, чтобы составить полный перечень проблемных домов. Их необходимо будет огородить сигнальными лентами.

Кроме того, в управляющие организации направят уведомления о необходимости оборудовать на крышах снегозадерживающие устройства и элементы.