В Твери мошенники действуют от лица МЧС

Главное управление МЧС России по Тверской области просит быть предпринимателей более бдительными. В адрес Главного управления на «телефон доверия» поступают обращения от предпринимателей региона.

Предприниматели расказывают, что им звонит некая Кристина Орлова, представляется как заместитель начальника пожарного надзора, предлагает платные услуги по обучению и покупке пожарных знаков, а в случае отказа от покупки данных услуг грозит проведением проверок в области пожарной безопасности.

МЧС сообщает, что сейчас управление в Тверской области никакие проверки не проводит. Если вам поступил такой звонок обращайтесь на Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.