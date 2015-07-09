В Твери мошенники действуют от лица МЧС

Главное управление МЧС России по Тверской области просит быть предпринимателей более бдительными. В адрес Главного управления на «телефон доверия» поступают обращения от предпринимателей региона.
Предприниматели расказывают, что им звонит некая Кристина Орлова, представляется как заместитель начальника пожарного надзора, предлагает платные услуги по обучению и покупке пожарных знаков, а в случае отказа от покупки данных услуг грозит проведением проверок в области пожарной безопасности.
МЧС сообщает, что сейчас управление в Тверской области никакие проверки не проводит. Если вам поступил такой звонок обращайтесь на Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.
Комментарии (3)
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Циничный Реалист
21.12.2016 16:48
0
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3
ChsZ
21.12.2016 18:12
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Uylo_Yobannen
21.12.2016 18:21
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