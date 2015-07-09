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В Твери мошенники действуют от лица МЧС

21 Декабря 2016 15:56
Автор: TIA

Главное управление МЧС России по Тверской области просит быть предпринимателей более бдительными. В адрес Главного управления на «телефон доверия» поступают обращения от предпринимателей региона.

Предприниматели расказывают, что им звонит некая Кристина Орлова, представляется как заместитель начальника пожарного надзора, предлагает платные услуги по обучению и покупке пожарных знаков, а в случае отказа от покупки данных услуг грозит проведением проверок в области пожарной безопасности.

МЧС сообщает, что сейчас управление в Тверской области никакие проверки не проводит. Если вам поступил такой звонок обращайтесь на Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

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Метки: мчс мошенники
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Комментарии (3)

  • Циничный Реалист 
    Надо арестовать всех кристин орловых в области и взять под стражу. А там видно будет.
    21.12.2016 16:48
    0 | 3

    • ChsZ 
      Лучше сразу расстрелять всех Кристин Орловых для профилактики.
А потом, заодно, и всех просто Кристин и просто Орловых, чтоб наверняка.
      21.12.2016 18:12
      0 | 4

      • Uylo_Yobannen 
        А Госпожнадзор упразднить.
        21.12.2016 18:21
        0 | 5
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